В Индии ураган поднял мужчину в воздух почти на 50 метров вместе с сараем

Житель Уттар-Прадеша выжил после падения с высоты во время урагана

В индийском штате Уттар-Прадеш мощный ураган поднял мужчину в воздух почти на 50 метров. Об этом сообщают местные СМИ. Несчастный умудрился выжить, сообщает SHOT .

Во время бури местный житель попытался удержаться на земле и схватился за жестяной сарай. Однако сильным потоком ветра его подбросило в небо вместе с постройкой. После падения с высоты мужчина чудом остался жив. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Также в результате этой стихии в Индии погибли уже более 100 человек. Причинами стали шквалистый ветер, падение деревьев, обрушение зданий и удары молний. Спасатели продолжают работать в пострадавших районах.

Метеорологи предупреждают об ухудшении погоды в ближайшие дни. Власти призывают жителей оставаться в безопасных местах и не выходить на улицу без необходимости.

