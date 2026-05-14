Над российскими регионами сбили 38 украинских БПЛА
Средства противовоздушной обороны сбили 38 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что БПЛА были сбиты в период с 08:00 до 23:00 мск. Все они были самолетного типа.
В частности, беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской областей и Республики Крым.
Ранее самолет Москва — Петербург не мог совершить посадку в аэропорту Пулково из-за атаки БПЛА.
