Над российскими регионами сбили 38 украинских БПЛА

сегодня в 23:46

Средства противовоздушной обороны сбили 38 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Отмечается, что БПЛА были сбиты в период с 08:00 до 23:00 мск. Все они были самолетного типа.

В частности, беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской областей и Республики Крым.

Ранее самолет Москва — Петербург не мог совершить посадку в аэропорту Пулково из-за атаки БПЛА.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.