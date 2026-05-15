Московские аэропорты принимают и отправляют рейсы по согласованию
Аэропорты Домодедово и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за введенных временных ограничений, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Отмечается, что это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней.
В Росавиации предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов. Отмечается также, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее сообщалось, что Средства противовоздушной обороны сбили 38 украинских беспилотников над регионами России.
