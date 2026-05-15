Силы ПВО уничтожили четыре БПЛА, летевших на Москву

Средства противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на платформе «Макс».

«Сбит еще один беспилотник, летевший на Москву», — говорится в сообщении.

На месте падения обломков работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что аэропорты Домодедово и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за введенных временных ограничений.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.