Собянин: отражена атака одного БПЛА

Происшествия

Средства противовоздушной обороны уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на платформе «Макс».

«Отражена атака одного БПЛА», — сообщил он.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее сообщалось о четырех сбитых беспилотниках.

Аэропорты Домодедово и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за введенных временных ограничений.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.