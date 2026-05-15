Собянин: отражена атака одного БПЛА
Средства противовоздушной обороны уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на платформе «Макс».
«Отражена атака одного БПЛА», — сообщил он.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее сообщалось о четырех сбитых беспилотниках.
Аэропорты Домодедово и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за введенных временных ограничений.
