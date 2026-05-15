В Москве в начале следующей недели ожидается жара до 28 градусов

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в начале следующей недели в Москве ожидается сильная жара, температура воздуха достигнет плюс 28 градусов, сообщает РИА Новости .

«В понедельник температура воздуха в столице поднимется до плюс 27 — плюс 28, что уже относится к категории очень жаркой погоды», — отметила она.

По прогнозу синоптика, возможны небольшие дожди. Такая тенденция будет сохранятся до середины следующей недели.

Позднякова добавила, что 30-градусная жара может повлечь за собой повышение пожароопасности и создать дискомфорт для москвичей.

Ранее жителей Москвы и Московской области предупредили об ухудшении погоды 15 мая. В регионе ожидается не только гроза, но и град. В связи с этим синоптики ввели «желтый» уровень погодной опасности.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.