Росавиация: в Домодедове и Шереметьеве сняли ограничения

В московских аэропортах Домодедово и Шереметьево сняты ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорты Домодедово, Шереметьево: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что меры были введены в целях обеспечения безопасности полетов, добавили там.

Ранее сообщалось о пяти сбитых беспилотниках, летевших на Москву. Об этом сообщал мэр столицы Сергей Собянин.

