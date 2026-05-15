Росавиация: в Домодедове и Шереметьеве сняли ограничения
В московских аэропортах Домодедово и Шереметьево сняты ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Отмечается, что меры были введены в целях обеспечения безопасности полетов, добавили там.
Ранее сообщалось о пяти сбитых беспилотниках, летевших на Москву. Об этом сообщал мэр столицы Сергей Собянин.
