Житель Хабаровского края стал фигурантом уголовного дела о реабилитации нацизма

В отношении 27-летнего жителя Хабаровского края возбуждено уголовное дело о публичной реабилитации нацизма, сообщили в пресс-службе СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО.

«Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, совершенная публично, с использованием информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“)», — говорится в сообщении.

Как полагает следствие, в начале мая 2026 года подозреваемый опубликовал в чате одного из мессенджеров комментарий, в котором содержались сведения, выражавшие явное неуважение к обществу, дням воинской славы и памятным датам России, связанным с защитой Отечества.

