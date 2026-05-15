Вулкан Безымянный выбросил пепел на высоту до 3,5 км

Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту до 3,5 км, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Отмечается, что пепловый шлейф распространяется в северо-восточном направлении от вулкан. На его пути находятся поселок Усть-Камчатск и село Крутоберегово Усть-Камчатского округа. Там не исключено выпадение незначительного количества пепла.

«Высота пеплового столба составила до 3 500 метров при высоте самого исполина — 2 882 метра», — говорится в сообщении.

30 июля 2025 года на Камчатке произошло самое сильное за последние 73 года землетрясение, из-за чего вновь начал извергаться вулкан Ключевская сопка.

Ранее на Камчатке зафиксировали более 50 афтершоков — подземных толчков, которые слабее основного землетрясения. Сила этих толчков варьировалась от 2 до 4 баллов.

