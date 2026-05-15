Трамп: Китай планирует заказать 200 самолетов Boeing
Президент США Дональд Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин планирует закупить у США 200 самолетов Boeing, сообщают «Известия» со ссылкой на Fox News.
«Сегодня он согласился на одну вещь: он закажет 200 самолетов. <…> Boeing, 200 больших самолетов», — отметил американский президент.
По его словам, Boeing ожидала продать Китаю 150 бортов, но в итоге получит заказ на 200 самолетов.
Трамп с 13 по 15 мая находится с государственным визитом в Китае.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что его встреча с китайским главой Си Цзиньпином прошла превосходно.
