Росавиация: Домодедово обслуживает рейсы по согласованию

сегодня в 03:46

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за введенных временных ограничений, сообщили в пресс-службе Росавиации.

В Росавиации предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.

Отмечается, что меры введены в целях обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось о пяти сбитых беспилотниках, летевших на Москву. Об этом сообщал мэр столицы Сергей Собянин.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.