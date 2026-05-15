Росавиация: Домодедово обслуживает рейсы по согласованию
Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за введенных временных ограничений, сообщили в пресс-службе Росавиации.
В Росавиации предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.
Отмечается, что меры введены в целях обеспечения безопасности полетов.
Ранее сообщалось о пяти сбитых беспилотниках, летевших на Москву. Об этом сообщал мэр столицы Сергей Собянин.
