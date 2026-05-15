В результате атаки БПЛА на Рязанскую область пострадали мирные жители

В результате атаки БПЛА в Рязанской области есть пострадавшие. Обломками беспилотников повреждены несколько домов, сообщил глава региона Павел Малков на платформе «Макс».

Кроме того, зафиксированы повреждения на территории одного из предприятий.

«По предварительным данным, есть пострадавшие», — отметил Малков.

На месте работают оперативные службы.

Ранее сообщалось о пяти сбитых беспилотниках, летевших на Москву. Об этом сообщал мэр столицы Сергей Собянин.

