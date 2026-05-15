Трамп: Ирану грозит уничтожение в случае отказа от сделки

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Ирану необходимо заключить сделку с США, иначе, по его словам, исламскую республику ждет уничтожение, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

«Они могут заключить сделку или будут уничтожены», — заявил он.

Ранее Иран исключил возможность вывоза обогащенного урана за пределы страны и выразил готовность самостоятельно снижать уровень его обогащения под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Также сообщалось, что Вашингтон и Тегеран при посредничестве третьих сторон работают над одностраничным меморандумом о взаимопонимании, включающим 14 пунктов. Документ определит параметры переговоров о прекращении войны на один месяц.

