Жители России смогут наблюдать мини-парад планет 12 июня

сегодня в 05:00

Жители России смогут увидеть редкое астрономическое явление с участием Меркурия, Юпитера и Венеры 12 июня, сообщает РИА Новости .

Как сообщили в обсерватории Университета Решетнева, в июне ожидается еще целый ряд значимых космических явлений, в том числе максимальное сближение Луны с Марсом и Сатурном.

Небесные тела образуют четкую диагональную линию у западного горизонта. Через несколько дней эту картину дополнит тонкий лунный серп.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил о предстоящих возмущениях в магнитосфере Земли. Причиной грядущих магнитных бурь станет гигантская корональная дыра, вышедшая на линию Солнце — Земля.

