Корональная дыра на Солнце ударит по Земле: будут возмущения в магнитосфере

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале предупредил о предстоящих возмущениях в магнитосфере Земли. Причиной грядущих магнитных бурь станет гигантская корональная дыра, вышедшая на линию Солнце – Земля.

По словам синоптика, данная структура является наиболее крупной на поверхности звезды в настоящее время. Из-за ее вытянутой меридиональной формы планета не сможет избежать воздействия потока быстрого солнечного ветра. Основной удар стихии придется на 15 мая. Вероятность возникновения магнитных бурь уровней G1 и G2 (слабого и среднего класса) оценивается в 90%.

16 мая геомагнитная активность начнет постепенно снижаться. Вероятность бурь упадет до 75%, а их интенсивность не превысит слабого уровня.

Леус подчеркнул, что возмущения не будут непрерывными. К 17 мая магнитосфера Земли должна полностью вернуться в спокойное состояние. При этом текущая вспышечная активность Солнца остается на невысоком уровне. Главным фактором влияния выступает именно солнечный ветер из корональной дыры.

