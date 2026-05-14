ANSES выявило избыток кадмия в хлебе и картофеле Франции

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов Франции (ANSES) сообщило о повышенном содержании кадмия в ряде базовых продуктов. Около половины жителей страны регулярно подвергаются его воздействию, сообщает «Царьград» .

ANSES в мартовском отчете указало, что уровень кадмия в рационе французов превышает установленные нормы. По данным агентства, около 50% населения сталкиваются с его воздействием, а концентрация вещества в организме в 3–4 раза выше, чем у жителей других стран Европы.

Основной источник поступления — пища. На нее приходится до 98% случаев воздействия у людей, не связанных с табаком. Кадмий обнаруживают в хлебе, макаронных изделиях, сухих завтраках и картофеле. Его попадание в продукты связывают с использованием фосфорных удобрений и зависимостью от фосфатов из Северной Африки, содержащих повышенное количество этого элемента.

Президент Французской ассоциации здравоохранения и окружающей среды, кардиолог Пьер Суве заявил, что металл циркулирует в крови и накапливается в почках, печени, поджелудочной железе, легких и костной ткани. По его словам, кадмий может вызывать неврологические нарушения и проблемы с репродуктивной функцией, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, остеопороза и переломов. В редких случаях зафиксировано развитие рака поджелудочной железы и легких.

