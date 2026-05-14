сегодня в 19:35

В России заблокировали сайты по маскировке телефонных номеров

В России по решению суда стали недоступны сайты, которые торговали услугами по маскировке телефонных номеров, сообщает Baza .

Прокуратура выявила два интернет-ресурса международных брендов, которые заявляют, что поставляют «защищенную и приватную телефонную связь». Однако в России они нарушали несколько законов.

Данные сайты могли предоставлять услуги спамерам и мошенникам. Прокуратура обратилась с иском о запрете данных ресурсов.

Суд удовлетворил заявление. Были заблокированы конкретные страницы сайтов, на которых рекламировались услуги. Но пользователи отмечают, что сейчас оба ресурса недоступны полностью.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.