Подмосковье стало крупнейшим регионом по переработке сельхозпродукции в стране

Сельское хозяйство сейчас является движущей силой экономики и поводом для общенациональной гордости. В связи с этим партия «Единая Россия» и федеральное правительство продолжат усиленно работать над укреплением продовольственного суверенитета. Об этом на отчетно-программном форуме «Есть результат!» сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

«Россия на данный момент обеспечивает себя зерном на 169% и мясом на 101,7%. Мы — мировой лидер по экспорту пшеницы. Как отметил наш Президент, российское зерно, растительные масла, рыбу, кондитерские изделия и другие товары знают и любят более чем в 160 странах мира. За этими рекордами стоят конкретные решения „Единой России“. Вместе с Правительством мы обеспечили аграриям беспрецедентную господдержку — порядка 665 миллиардов рублей федеральных средств только в прошлом году», —отметил Владимир Якушев.

Вице-премьер Дмитрий Патрушев, в свою очередь, подчеркнул, что «Единая Россия» является для Правительства партнером в вопросах развития АПК и детально разбирается в положении дел на местах. Это позволяет Кабмину разрабатывать проекты и госпрограммы, ориентируясь на действительно значимые для граждан вещи.

Как отметил Патрушев, ежегодный объем господдержки агропромышленного комплекса в последние годы стабильно превышает полтриллиона рублей, и этого удалось добиться во многом благодаря законотворческой работе «Единой России».

Зампред Правительства также обратил внимание, что в отрасль повсеместно внедряются современные решения: в сельском хозяйстве задействуют искусственный интеллект, роботизированное оборудование, цифровые платформы и системы автопилотирования.

«В горизонте 2030 года перед нами стоят крайне серьезные задачи, связанные с сохранением доли сельского населения, увеличением количества благоустроенного жилья, повышением обеспеченности кадрами и привлечением в отрасль молодежи», — подчеркнул Дмитрий Патрушев.

Сенатор от Московской области Александр Двойных, координирующий партийный проект «Российское село», комментируя итоги форума, подчеркнул, что Подмосковье сегодня занимает первое место в стране по переработке сельхозпродукции. Здесь производится пятая часть всего российского сыра (рост за пять лет составил 156%), а по объемам тепличного хозяйства регион также лидирует в России.

«Московская область лидирует и по стоимости экспортной тонны. Это говорит о том, что регион экспортирует за рубеж не сырье, а продукцию с высоким уровнем переработки, тем самым получая максимальную бюджетную прибыль. И за этими цифрами стоит труд тысяч жителей Подмосковья, крестьянско-фермерских хозяйств, переработчиков сельхозпродукции», — пояснил Александр Двойных.

Фото - © Пресс-служба партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба партии "Единая Россия"

Сенатор напомнил, что в рамках народной программы «Единой России» для аграриев региона предусмотрено около 40 видов господдержки, включая субсидии и гранты. Фермеры могут претендовать на выплаты до 10 млн рублей. Кроме того, область компенсирует сельхозпроизводителям от 20% до 50% затрат на покупку техники и оборудования.

Одним из примеров получателей государственной помощи является крестьянско-фермерское хозяйство в Солнечногорске, где круглогодично выращивают мальков разных пород рыб. Предприятие сотрудничает с местными научными центрами по вопросам селекции и экологической безопасности, а также ежегодно участвует в программе восполнения водных биоресурсов, передавая часть выращенной молодежи для зарыбления муниципальных водоемов области.

Управляющий производством Данила Марков рассказал, что их хозяйство уже второй год получает региональную субсидию на обновление оборудования и закупку специальных кормов.

«Это, безусловно, хорошая поддержка от государства, потому что корма постоянно дорожают и отнимают основную часть бюджета. Обновили также оборудование. Благодаря этому нарастили производственную мощность до 1 млн мальков в год, в перспективе планируем вырасти до 2,5–3 млн и создать цеха по производству уже товарной рыбы», — сказал представитель предприятия.

«Единая Россия» в настоящее время готовит новую народную программу на ближайшие пять лет. Свои предложения в нее уже внесли более 27 тысяч жителей Подмосковья. Поделиться идеями и инициативами можно в электронном виде на сайте естьрезультат.рф, в общественных приемных партии в любом муниципалитете региона, а также по телефону «горячей линии» 8-800-200-89-50.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.