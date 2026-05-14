Есть пострадавшие: Infiniti протаранил остановку у метро «Проспект Мира»

Машина въехала в остановку у метро «Проспект Мира» в Москве

Вечером 14 мая в Москве возле станции метро «Проспект Мира» автомобиль марки Infiniti врезался в автобусную остановку, на которой стояли люди в ожидании общественного транспорта. По словам очевидцев, есть пострадавшие, пишет SHOT .

Предварительно известно, что Infiniti сбил людей. Травмы получили, по оперативной информации, три человека. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

На месте происшествия уже работает бригада скорой помощи и сотрудники МЧС.

О состоянии водителя транспортного средства пока ничего не сообщается. Известно, что за рулем автомобиля находился 21-летний парень, который дрифтовал, но не справился с управлением и сбил людей.

