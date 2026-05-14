В Воронеже дети брызнули в лицо пенсионеру из перцового баллончика

В Железнодорожном районе Воронежа подростки в возрасте от 9 до 11 лет брызнули в лицо пенсионеру из перцового баллончика. Инцидент произошел на улице Богдана Хмельницкого, 25. Причиной стало замечание, которое мужчина сделал детям. Об этом в соцсетях рассказала жительница дома.

По словам очевидцев, дети активно бегали и шумели в подъезде. Пожилой житель дома сделал им замечание. В ответ завязалась словесная перепалка, в ходе которой один из подростков достал перцовый баллончик и распылил содержимое в лицо пенсионеру. Пострадавший успел схватить мальчика и удерживал его. Через какое-то время к дому приехала полиция и скорая помощь.

По словам автора видео, у мужчины диагностировали ожог роговиц. Девушка отметила, что во дворе часто бегают дети из соседних домов, но эта ситуация ее шокировала.

Автор видео задалась вопросом: что стало причиной — недостаток воспитания или детская глупость? Информация о дальнейших действиях правоохранителей и состоянии пострадавшего уточняется.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.