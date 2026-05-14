Звезда «Эйфории» Сидни Суини показала отдых с возлюбленным Скутером Брауном

28-летняя звезда сериала «Эйфория» Сидни Суини показала в соцсетях, как проводит время со своим возлюбленным — 44-летним музыкальным продюсером Скутером Брауном. На опубликованных кадрах пара летает на вертолете, занимается дайвингом и посещает зоопарк, сообщает Super.ru .

Поклонники отметили, что на всех селфи влюбленные выглядят очень счастливыми. Судя по всему, им нравится проводить время вместе.

О романе актрисы и медиаменеджера стало известно в прошлом году. Пару неоднократно замечали вместе в Лос-Анджелесе — как на свиданиях, так и на крупных мероприятиях. Среди ярких совместных появлений — свадьба Джеффа Безоса и музыкальный фестиваль Coachella.

До отношений со Скутером Брауном актриса около восьми лет встречалась с другим продюсером — Джонатаном Давино. Пара планировала свадьбу на май 2025 года, однако в итоге торжество отменили.

Также в прессе появлялись слухи о возможных романах Сидни с актером Гленном Пауэллом и Колсоном Бэйкером (бывшим женихом Меган Фокс). Однако ни одна из этих историй официального подтверждения не получила.

