Роскомнадзор не нашел мата в слове «п******» после жалобы на Соловьева

Роскомнадзор не счел слово «п******» нецензурной бранью. Такой ответ получил читатель, который пожаловался на ругательства журналиста Владимира Соловьева в эфире его программы «Соловьев Live», пишет «Осторожно, новости» .

В конце апреля мужчина написал в ведомство с просьбой проверить ведущего. По мнению зрителя, журналист систематически нарушает закон и способствует снижению речевой культуры.

Читатель отметил, что указанное слово является производным от одного из четырех общепризнанных нецензурных корней в русском языке. Свои доводы он подкрепил ссылкой на Telegram-канал «Кровавая барыня», где есть рубрика с кадрами, на которых Соловьев произносит это слово.

Роскомнадзор рассмотрел обращение и дал ответ со ссылкой на закон о СМИ. В нем говорится, что указанное слово не относится к нецензурной брани, а лишь имеет пометы «жаргонное» и «пренебрежительное». Также в ответе отметили, что каналы в мессенджере Telegram не являются средствами массовой информации, и требования закона о СМИ на них не распространяются.

Таким образом, ведомство не усмотрело нарушений в действиях журналиста. Останется ли обращение без дальнейших последствий или будет обжаловано, не уточняется.

