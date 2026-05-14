BZ: арест Ермака стал сигналом Зеленскому от Запада
Арест экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака сигналом украинскому лидеру Владимиру Зеленскому от Запада, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Berliner Zeitung.
Отмечается, что некоторые усматривают в этом попытку давления со стороны США. Другие видят за наступлением европейских игроков и ориентированные на Запад антикоррупционные сети, которые хотя подтолкнуть Зеленского к реформам
В статье также говорится, что на ситуацию с Ермаком можно смотреть как на «последнее предупреждение» украинскому президенту.
Ранее Высший антикоррупционный суд Украины отправил под стражу бывшего главу офиса президента страны Андрея Ермака. Он может выйти под залог в размере 140 млн гривен (или 233,8 млн рублей).
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.