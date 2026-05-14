Суд заключил под стражу экс-главу офиса президента Украины Ермака

сегодня в 09:52

Высший антикоррупционный суд Украины отправил под стражу бывшего главу офиса президента страны Андрея Ермака. Он может выйти под залог в размере 140 млн гривен (или 233,8 млн рублей), сообщает УНИАН.

До этого Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины требовала залог не менее 180 млн гривен.

Согласно решению суда, если Ермак внесет залог, то на него собираются надеть электронный браслет. Мужчине запретят покидать Киев.

Помимо этого, Андрея Ермака обяжут сдать заграничные и дипломатические паспорта. Ему запретят взаимодействовать с бывшим вице-премьером Юрием Чернышовым, близким к президенту Украины Владимиру Зеленскому бизнесменом Тимуром Миндичем и некоторыми свидетелями.

Ермак не признал обвинения. Он планирует подать апелляцию. Бывший чиновник заявил, что у него якобы нет средств на залог. Юристы будут искать их у друзей и знакомых.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.