Минус 115 млн: дача, которую Пугачева подарила внуку, подешевела в 2 раза

Знаменитый особняк певицы Аллы Пугачевой в подмосковной Истре, подаренный ее внуку Никите Преснякову, продолжает стремительно терять в цене. После безуспешных попыток продажи стоимость объекта упала более чем в два раза — со стартовых 225 млн до 110 млн рублей, сообщает SHOT .

Четырехэтажный коттедж площадью 760 квадратных метров расположен в закрытом поселке на Истринском водохранилище. В распоряжении потенциального покупателя — участок 55 соток, собственный пирс, бассейн, кинотеатр и отдельный дом для персонала. Несмотря на недавний ремонт и статусность объекта, покупатели обходят предложение стороной.

В 2024 году особняк пытались сдавать в аренду за 2 млн рублей в месяц, но желающих также не нашлось. Вероятные причины низкого спроса заключаются в отсутствии централизованной канализации и «токсичный» статус собственника.

Сам Пресняков сейчас находится в Лос-Анджелесе. У него есть сложности с деньгами. Доходов от выступлений его рок-группы мало для проживания в США.

