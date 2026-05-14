Участницу «Электрослабости» выгнали из группы и обвинили в преследовании

Участница юмористической группы «Электрослабость» Ольга Мокеева в соцсетях рассказала о затяжном конфликте с бывшим партнером и коллегой по коллективу. По словам артистки, после расставания она столкнулась с травлей, оскорблениями и угрозами жизни.

Мокеева утверждает, что бывший возлюбленный фактически «отжал» у нее группу и развернул против нее кампанию по дезинформации. В своих соцсетях он обвинил Ольгу в организации слежки с привлечением «Русской общины», а в личных сообщениях перешел к грубым оскорблениям.

«В личку тоже мне писал: „шмара, тупая, жиробасина“. Это самое безобидное», — поделилась Мокеева.

Ситуация зашла так далеко, что артистка была вынуждена обратиться в правоохранительные органы. Она подала заявление с просьбой провести проверку по статье 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжелого вреда здоровью). Мужчина якобы обещал расправиться с ней в случае публичных высказываний после его интервью.

Масла в огонь подлило видео самого мужчины из клиники ментального здоровья. Лежа под капельницей, молодой человек заявил, что «перегрелся» во время тура. Он подчеркнул, что проходит процедуру плазмафереза, а наркотики не употребляет.

Мокеева подвергла эти слова сомнению. Она намекнула, что перед клиникой ее бывший партнер якобы проводил время в компании людей, употребляющих запрещенные вещества.

«Дань, не часто ли тебе приходится уточнять, что ты не употребляешь наркотики? Надеюсь, ты меня не обманываешь. Потому что я знаю, с кем ты тусовался перед тем, как лечь в психушку. Ты тусовался с наркоманом. <…> Ты в психушке, кричишь, что ты не наркоман, обвиняешь меня в слежке и считаешь, что я е******?» — прокомментировала Ольга.

Она добавила, что истинная причина их ссоры и ее ухода из группы так и не была озвучена мужчиной.

