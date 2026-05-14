Опасный круиз: почему лайнеры становятся очагами инфекций?

Круизные лайнеры являются благоприятной средой для распространения инфекций — они делятся на разные типы, сообщила РИАМО главный врач сети клиник «Персона» и «Прозрение» Светлана Григорьева.

Ранее произошли 2 резонансные истории с «чумными» лайнерами. 1 апреля лайнер MV Hondius вышел из аргентинского Ушуайя на Канарские острова. На его борту произошла вспышка хантавируса — он выявлен у 11 человек, трое пассажиров умерли. А на круизном лайнере Ambition, прибывшем во французский Бордо, изолировали около 1,7 тысячи пассажиров и членов экипажа. Причиной стала вспышка гастроэнтерита, вызванного норовирусом, от которого умер мужчина старше 90 лет

«В любом более-менее закрытом пространстве с большим количеством людей возможно заражение самыми разными вирусами и бактериями, передающимися в первую очередь воздушно-капельным путем — при чихании, кашле и так далее. Когда скапливается достаточно много людей в ограниченном пространстве, инфекция передается весьма и весьма быстро», — сказала Григорьева.

Два основных пути распространения инфекций на борту

Светлана Григорьева выделила два типа угроз, характерных для круизов:

воздушно-капельный путь: распространяется через кашель и чихание в общих зонах (рестораны, развлекательные залы). Из-за высокой плотности людей и короткого инкубационного периода (от 1 до 7 дней) инфекция передается стремительно.

фекально-оральный путь (кишечные инфекции): источником могут стать сотрудники службы питания, которые являются носителями болезни в легкой форме. Это делает критически важным проведение медицинских проверок персонала перед выходом в рейс.

Как обезопасить себя?

Для минимизации рисков во время путешествия эксперт рекомендует придерживаться классических правил гигиены:

регулярно мыть руки и использовать антисептики.

избегать использования общей посуды, стаканов и бутылок.

тщательно следить за чистотой используемых предметов личной гигиены.

