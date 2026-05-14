«Чушь! Всего 2 укола»: актер Проханов опроверг слухи о госпитализации

Народный артист России Сергей Проханов прокомментировал слухи о своей госпитализации. 73-летний актер назвал их чушью и заявил, что ему сделали всего два укола, сообщает РИА Новости .

«Чушь! Я даже в больнице-то не был. Если всем интересно, то мне просто сделали два укола, чтобы поставить блокаду», — высказался актер.

В СМИ сообщили, что знаменитого «Усатого няня» из популярного детского фильма экстренно госпитализировали в спинальный нейрохирургический центр. Якобы врачи обнаружили у него сужение позвоночного канала — это произошло из-за износа, а также нашли кисту.

Проханов — актер, режиссер и основатель «Театра Луны». Особую популярность ему принесла роль Кеши Четвергова в комедии «Усатый нянь». Звание Народного артиста России Проханов получил в 2005 году.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.