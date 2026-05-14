Солдат, сжегший БТР за 28 млн, остался без жилья из-за пожара

Солдат Семен Мережников, который восемь лет назад сжег БТР стоимостью 28 миллионов рублей, разогревая консервы, остался без квартиры в Москве. На этот раз — из-за пожара. Он жил с родителями и сестрой, сообщает Mash .

В ноябре 2025 года у Семена умер отец. Мужчина оставил после себя инструменты, клей и аэрозоли, которые хранились в квартире. Через пять месяцев баллончики воспламенились и взорвались, когда дома никого не было. Огонь спалил жилище. С тех пор семья скитается по съемным квартирам — денег на ремонт нет, а демонтаж всех комнат стоит минимум 200 тысяч рублей.

Помимо этого, Мережников до сих пор должен судебным приставам 625 тысяч рублей за тот самый сгоревший БТР. Ранее он заявлял, что готовит иск на экс-командира — за моральные страдания и испорченную карьеру. По его словам, офицер дал ему настолько плохую характеристику, что он не может найти нормальную работу.

После смерти отца мужчина опустил руки, забросил творчество, он пытался стать рэпером, а теперь пытается найти смысл жизни.

История с БТР произошла в 2018 году в Забайкалье. Тогда Мережников признался, что пытался разогреть банку тушенки с помощью газовой горелки, не снимая ее с бронированного автомобиля. Машина загорелась и полностью выгорела. Солдата приговорили к штрафу в 2,5 миллиона рублей, но позже сумма была снижена.

