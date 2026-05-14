«Дави, дави»: автомобилист наехал на девушку из-за конфликта с парковкой

Утром 13 мая в центре Новосибирска обычный спор из-за парковочного места перерос в ДТП с пострадавшей. Инцидент случился на улице Романова, когда местная жительница Ольга Г. припарковалась возле своей работы, сообщает ngs.ru .

По словам пострадавшей, к ней подбежал агрессивный незнакомец, который в грубой форме запретил ей оставлять здесь автомобиль. Мужчина пообещал, что в следующий раз она «сильно пожалеет». Напуганная поведением мужчины, Ольга начала снимать его на видео.

В этот момент стоявший рядом автомобиль начал ехать. Агрессор выкрикнул его водителю: «Дави ее, дави!».

Мужчина последовал призыву и совершил наезд на девушку, ударив ее бампером в ногу. После этого он потребовал, чтобы Ольга ушла с дороги, проигнорировал наезд и скрылся с места происшествия.

Сибирячка признает, что в момент происшествия находилась не на тротуаре. Однако подчеркивает, что водитель действовал умышленно и мог беспрепятственно проехать иным путем.

В результате инцидента Ольга получила ссадины и гематому на ноге. Она уже обратилась с заявлением в правоохранительные органы. В ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили факт обращения и сообщили, что по данному заявлению проводится проверка.

