Мария Васюра назвала хаос задач причиной стресса на работе

Стресс часто возникает еще до начала рабочего дня, когда сотрудник видит десятки задач без понятной иерархии. В такой ситуации силы уходят не на решение проблемы, а на выбор, с чего начать.

«У опытных специалистов тревога может быть даже выше, чем у новичков: цена ошибки для них больше. Особенно остро проблема проявляется в ИТ, где неопределенность часто заложена в саму природу проектов. Снизить нагрузку помогают таск-трекеры. В них задачи можно разложить по важности, выделить срочное цветом, увидеть сроки и не метаться между незавершенными делами. В этом случае рабочий день начинается не с хаоса, а с готового маршрута. Современные инструменты также помогают руководителям заранее видеть перегрузку в команде. Например, на этапе планирования спринта можно оценить трудоемкость задач, распределение нагрузки между участниками и зоны риска. Если на одного исполнителя приходится слишком много, это видно до срыва дедлайна, а не после него», — отметила Васюра.

Эксперт подчеркнула, что при внедрении новых инструментов компании часто совершают ошибку, представляя их как систему контроля без объяснения пользы. Такой подход вызывает негативную реакцию. Гораздо эффективнее показать, какие процессы станут проще и понятнее для сотрудников.

