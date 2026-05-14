В Химках капремонт гимназии №23 завершили на 70%

Капитальный ремонт основного корпуса гимназии № 23 в микрорайоне Сходня в Химках выполнен на 70%. Открытие обновленного здания площадью более 2,3 тыс. кв. м запланировано на 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся на улице Тюкова по госпрограмме Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках целей нацпроекта «Молодежь и дети». Общая площадь здания составляет 2 307 кв. м.

Сейчас подрядчик выполняет отделочные работы, монтирует внутренние инженерные сети и благоустраивает прилегающую территорию. Параллельно команда художника Алексея Шилова создает на стенах учреждения художественные работы, отражающие культурные коды Химок.

В ходе капитального ремонта в гимназии обновят фасад и кровлю, заменят инженерные сети и сантехнику, отремонтируют входные группы и внутренние помещения. Также для школы закупят новую мебель и оборудование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.