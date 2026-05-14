Жители Красногорска пожаловались на неизвестное вещество, убивающее собак

В подмосковном Красногорске полиция проводит проверку по обращению местных жителей. Они сообщили о противоправных действиях в отношении домашних питомцев, которые погибают из-за разбросанного на улице неизвестного вещества, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Происшествие случилось в микрорайоне Павшино. У одного из домов неизвестные разбросали вещества, от которых гибнут собаки.

Сотрудники полиции уже начали комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.

Местные жители утверждают, что за последнее время от действий злоумышленников пострадали как минимум восемь собак.

Правоохранители призывают владельцев собак быть внимательными во время прогулок и сообщать о любых подозрительных находках. Также готовятся ответы по факту произошедшего для всех обратившихся граждан.

