Мясокомбинат наказали за прорыв канализации и «кровавые реки» под Белгородом

Старооскольская городская прокуратура добилась устранения последствий крупной коммунальной аварии в селе Бабанинка в Белгородской области. В середине марта 2026 года там произошел двойной порыв канализационного коллектора на улице Центральной, сообщается на сайте ведомства .

В результате инцидента проезжая часть и частные участки оказались залиты зловонной жидкостью красно-коричневого цвета.

Следствие установило, что причиной загрязнения сточных вод стала их недостаточная очистка на мощностях мясокомбината, расположенного неподалеку. Соответствующий оттенок и резкий запах подтвердили промышленное происхождение отходов предприятия.

По инициативе прокурора должностное лицо мясокомбината было привлечено к административной ответственности по ст. 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов). Ему выписали штраф в размере 4 тыс. рублей.

В адрес руководства предприятия было внесено представление, после чего последствия аварии ликвидировали. Коллектор отремонтировали. Виновный сотрудник организации понес дисциплинарное наказание. В настоящее время нарушения полностью устранены.

