Россияне стали вторыми в «антитопе» иностранцев-преступников на Пхукете

Полиция Таиланда рассказала о 269 уголовных дел против россиян

Российские граждане вошли в число самых проблемных иностранных категорий для правоохранительных органов Пхукета. С начала 2025 года тайские власти возбудили в отношении уроженцев РФ 269 уголовных дел, сообщает Baza .

В «криминальном рейтинге» острова россияне заняли второе место — они уступили лишь гражданам Мьянмы.

В распоряжении Baza оказались свидетельства россиян, уже оказавшихся за решеткой в Таиланде. Заключенные описывают условия содержания как крайне тяжелые, называя их «зоопарком людей».

В камерах одновременно находятся по 40–45 заключенных, которым приходится спать на полу. Постельные принадлежности считаются роскошью. Матрасы и подушки можно получить через внутренний «черный рынок» в обмен на продукты и сигареты.

Рацион в тюрьмах состоит преимущественно из риса с сомнительными добавками, из-за чего у многих возникают проблемы с ЖКТ. Те, у кого есть средства, вынуждены покупать питьевую воду и еду в тюремной лавке.

Большинство россиян содержатся в блоках для подследственных или осужденных на сроки до 15 лет. Из доступного досуга — телевизор на тайском языке и редкие занятия спортом.

По словам заключенных, единственным способом сохранить социализацию остается знание английского. Благодаря этому, можно общаться с другими иностранцами и объединяться в группы для взаимопомощи.

