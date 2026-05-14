Молодые предприниматели России могут заявить о себе на всероссийском уровне

Открыт прием заявок на Всероссийскую премию «Молодой предприниматель России». Это возможность заявить о своем деле на новом уровне, получить экспертную оценку, усилить деловые связи и открыть новые точки роста, сообщает ФАДН России .

К участию приглашаются предприниматели в возрасте от 16 до 35 лет с опытом ведения бизнеса от двух лет и самозанятые от 16 до 35 лет с опытом от 1 года.

Участником премии можно стать как по личной инициативе, так и по рекомендации — выдвинуть предпринимателя может любой человек.

Премия предусматривает 10 основных номинаций, охватывающих широкий круг направлений, включая социальное предпринимательство, производство, креативные индустрии, сельское хозяйство, градостроительство и архитектуру, науку и технологии, индустрию гостеприимства, а также проекты молодых предпринимателей, развивающих бизнес на стыке культур и традиций, чья продукция или деятельность отражает многообразие и самобытность народов России и способствует единству страны, а также специальные номинации, такие как «Щит Отечества» и «Молодой предприниматель года».

Финалисты и лауреаты получают практические инструменты развития бизнеса:

поддержку и призы от партнеров;

продвижение проектов и публикации в СМИ;

участие в деловых мероприятиях;

включение в рейтинг ТОП молодых предпринимателей страны.

Регистрация открыта до 31 августа. Узнать подробности и зарегистрироваться можно на официальном сайте.

