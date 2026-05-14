Студент из Африки попал в больницу на Урале с кровавым кашлем

В Екатеринбурге был экстренно госпитализирован студент из африканского Бенина, который жаловался на кашель с мокротой и кровью, сообщает E1.RU .

У парня выявили гигантский абсцесс легкого. Ему пришлось пройти курс лекарственной терапии.

В больнице отметили, что «окружили пациента из далекой африканской страны вниманием и заботой, показав широту русской души». Медикам удалось сделать разблокировку абсцесса.

После лечения самочувствие студента улучшилось. Парень планирует вернуться к занятиям в ближайшее время. Он учится на первом курсе языкового факультета. В будущем он планирует поступать в магистратуру и осваивать маркетинг.

Также студент назвал Россию гостеприимной страной с добрыми людьми. Он планирует жить здесь и после окончания учебы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.