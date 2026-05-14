Госдума взяла под контроль рост тарифов ЖКХ до 2029 года
Вячеслав Володин сообщил о контроле прогноза Минэкономразвития
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин на пленарном заседании отметил, что депутаты взяли под контроль прогноз Минэкономразвития по росту тарифов ЖКХ до 2029 года.
По его словам, парламентарии намерены отслеживать ситуацию и информировать граждан о принимаемых решениях.
«Будет правильно, наверное, чтобы и наши избиратели знали, что этот вопрос мы взяли на контроль», — отметил Володин.
Речь идет о долгосрочном прогнозе изменения тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, подготовленном Минэкономразвития.
