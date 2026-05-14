Из-за града и грозы в Московском регионе ввели «желтый» уровень опасности

Жителей Москвы и Московской области предупредили об ухудшении погоды 15 мая. В регионе ожидается не только гроза, но и град. В связи с этим синоптики ввели «желтый» уровень погодной опасности, говорится на сайте Гидрометцентра России.

В Москве в период с 09:00 до 21:00 15 мая ожидаются ливни и гроза. В отдельных районах города возможны осадки в виде града. Также синоптики предупредили жителей и гостей российской столицы об усилении ветра при грозе, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду.

В Подмосковье ожидается аналогичная погода: в течение всего дня может начаться гроза, в отдельных округах региона может выпасть град, а порывы ветра при грозе усилятся до 15 метров в секунду. Предупреждение действует до 21:00.

В связи с ухудшением погоды в Московском регионе ввели «желтый» уровень погодной опасности — это когда погодные условия могут создавать потенциально опасные ситуации. В случае возникновения экстренных ситуаций за помощью можно обратиться по короткому номеру «112».

