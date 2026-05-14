Трагически погибшую «девочку-войну» тайно похоронили под Москвой

5 мая в Москве трагически погибла актриса Ксения Добромилова, известная по клипу «Девочка-война». Родственники девушки приняли решение похоронить ее тайно, без участия байкеров и журналистов. Эксклюзивные кадры с траурной церемонии удалось получить только редакторам программы «Малахов» на телеканале «Россия».

В последнее время Добромилова увлекалась фотосъемкой мотоциклистов. В день гибели она вышла на проезжую часть, где в нее на полной скорости врезался байкер. От полученных травм девушка скончалась на месте происшествия.

Похороны прошли тайно 8 мая. Несмотря на огромный интерес со стороны СМИ и общественности, семья решила отказаться от публичного прощания. О том, что актриса упокоилась на Токаревском кладбище, стало известно только 11 мая. За это время не появилось ни одной фотографии или видео с церемонии.

8 мая, когда хоронили Ксению, участники дуэта HammAli & Navai не приехали на прощание. В последний путь девушку проводили только родные и самые близкие люди. На байках приехало всего несколько человек.

За несколько часов до аварии Ксения Добромилова объявила в соцсетях о намерении устроить «мотоохоту» в центре Москвы и опубликовала адрес. Обычно байкеры проезжали мимо фотографа, а она успевала сделать несколько эффектных снимков. В соцсетях можно найти множество ее фотографий, сделанных в такие моменты. Как правило, Ксения стояла на островке безопасности. Но иногда, чтобы получить более интересный кадр, она выбегала на проезжую часть. Это произошло и в этот раз.

Девушка не рассчитала силы и оказалась слишком близко к байкеру. Мотоциклист ехал на одном колесе и не успел среагировать. Он врезался в Ксению. От удара ее отбросило на пять метров, а сам байкер пролетел еще пятнадцать. В настоящее время мужчина арестован, ему грозит до 15 лет колонии.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.