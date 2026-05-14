Ученые Макмастерского университета связали смог с ухудшением памяти

Ученые Макмастерского университета установили, что даже умеренное загрязнение воздуха связано с ухудшением памяти и скорости мышления. Результаты исследования опубликованы на сайте «Узнай.ру» .

Исследователи проанализировали данные почти семи тысяч людей среднего возраста. Показатели памяти и скорости мышления они сопоставили с уровнем загрязнения воздуха в районах проживания участников.

В центре внимания оказались мелкие частицы PM2.5 и диоксид азота. Эти вещества чаще всего образуются из-за транспорта, промышленных выбросов и природных пожаров.

Жители районов с более загрязненным воздухом хуже справлялись с когнитивными тестами. Кроме того, МРТ показала у части участников небольшие изменения в структуре мозга. Наиболее выраженная связь между загрязнением и снижением показателей выявлена у женщин.

Авторы подчеркнули, что деменция развивается постепенно и может формироваться годами. По их оценке, воздействие загрязненной среды в среднем возрасте способно повысить риск ухудшения памяти в будущем.

