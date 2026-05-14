«Уходи, мне спать надо»: иркутский блогер накричал на медведя в горах

Блогер в Иркутске прогнал медведя, накричав на него

Иркутский блогер Владимир Тань столкнулся в горах с медведем и накричал на него, потому что хищник мешал ему спать. Косолапый растерялся и убежал, сообщает Baikal-daily.ru .

Блогер уже несколько раз отправлялся в одиночное путешествие в горы. Обычно он преодолевает пешком десятки километров, а ночует в палатках.

Во время очередного похода мужчина расположился на пустыре и готовился ко сну, но наткнулся на медведя. Вместо того чтобы испугаться, блогер накричал на хозяина тайги.

«Мишка-а-а-а! Уходи, мне спать надо — еще целая ночь тут предстоит», — сказал Тань косолапому.

В итоге хищник убежал, а блогер все-таки поставил палатку и заснул. Ночью он периодически включал звуковой отпугиватель. Утром Тань обнаружил недалеко от палатки новые следы медведя и покинул это место.

