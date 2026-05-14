Британка заболела раком после удаления яичников

Жительнице Великобритании Эйми Найт диагностировали рак яичников спустя несколько лет после их профилактического удаления из‑за мутации гена BRCA1, сообщает «Царьград» .

Эйми Найт решилась на превентивную мастэктомию и удаление обоих яичников в 2015–2016 годах после выявления мутации BRCA1. Этот генетический дефект значительно повышает риск рака молочной железы и яичников. Врачи рекомендовали операцию для снижения вероятности онкологии, и пациентка согласилась.

Спустя несколько лет у женщины появились проблемы с мочеиспусканием, которые она приняла за цистит. Позже у нее увеличился живот. Обследование выявило рак яичников третьей стадии с поражением лимфатических узлов, пишет Daily Mirror.

Медики пояснили, что после операции в организме могли сохраниться микроскопические участки ткани. Со временем клетки переродились в злокачественные.

Сейчас Эйми Найт проходит курс химиотерапии. По данным врачей, даже после профилактического удаления придатков у носителей BRCA1 риск перитонеального рака в течение 10 лет достигает почти 1%, а при наличии скрытой микроопухоли в трубах — до 27,5%.

