Британка заболела раком после удаления яичников
Жительнице Великобритании Эйми Найт диагностировали рак яичников спустя несколько лет после их профилактического удаления из‑за мутации гена BRCA1, сообщает «Царьград».
Эйми Найт решилась на превентивную мастэктомию и удаление обоих яичников в 2015–2016 годах после выявления мутации BRCA1. Этот генетический дефект значительно повышает риск рака молочной железы и яичников. Врачи рекомендовали операцию для снижения вероятности онкологии, и пациентка согласилась.
Спустя несколько лет у женщины появились проблемы с мочеиспусканием, которые она приняла за цистит. Позже у нее увеличился живот. Обследование выявило рак яичников третьей стадии с поражением лимфатических узлов, пишет Daily Mirror.
Медики пояснили, что после операции в организме могли сохраниться микроскопические участки ткани. Со временем клетки переродились в злокачественные.
Сейчас Эйми Найт проходит курс химиотерапии. По данным врачей, даже после профилактического удаления придатков у носителей BRCA1 риск перитонеального рака в течение 10 лет достигает почти 1%, а при наличии скрытой микроопухоли в трубах — до 27,5%.
