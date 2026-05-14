«Мы дома»: Катерина Шпица показала фото с мужем и новорожденным сыном

Актрису Катерину Шпицу выписали из роддома вместе с новорожденным сыном. Звезда показала фотографию крохи в социальных сетях.

40-летняя актриса вернулась домой и первым делом порадовала поклонников совместным снимком с супругом Русланом Пановым и новорожденным малышом. В кадре счастливые супруги обнимаются и держат сына на руках.

«Мы дома! Наш майский жучок, наш крошка Ру (сланыч) на базе», — подписала актриса фото.

Что звезда родила второго ребенка, стало известно 6 мая. На свет появился мальчик весом 3940 г и ростом 55 см. Его назвали Богданом.

Также у Шпицы есть сын Герман от брака с Константином Адаевым.

