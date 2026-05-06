Актриса Катерина Шпица стала мамой во второй раз

Звезда опубликовала ролик с гендер-пати, которая прошла еще зимой. В ролике участники вечеринки высказывали мнение о поле будущего ребенка актрисы. На мероприятии присутствовал друг семьи, иллюзионист Александр Шальнев, который предсказал, что у звезды появится еще один мальчик.

Он выпустил из коробки воздушные шары голубого цвета, после чего Шпица и ее супруг Руслан Панов обнялись, а близкие принялись их поздравлять.

Предсказание иллюзиониста сбылось — Шпица родила сына. Его имя она пока не раскрыла. Актриса пообещала опубликовать кадры из роддома в ближайшее время.

У Шпицы есть сын Герман от брака с Константином Адаевым. Новую беременность актриса рассекретила в конце декабря.

*принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.

