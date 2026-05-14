Маленькие вандалы уничтожили сусликов у администрации Волжского

В Волжском дети при родителях сломали скульптуры сусликов у администрации

В городе-спутнике Волгограда Волжском дети на глазах у родителей разломали скульптуры сусликов. Инцидент произошел на Комсомольской площади у здания администрации. Все происходящее попало на запись городских камер наблюдения, сообщает V1.RU .

Семья с двумя детьми фотографировалась у стелы. Пока родители разглядывали снимок, мальчик в белой футболке и черной кепке ногой сбил маленький тетраэдр с QR-кодом рядом со скульптурой суслика. Затем он пытался вставить деталь обратно, даже вбить ее в голову зверька, но родители поспешно ушли, и мальчик отбросил часть фигурки.

На втором фрагменте женщина с тремя детьми делала поочередные фото каждого ребенка у суслика. Один из малышей заметил под ногами деталь, забрал ее, перекидывал из руки в руку — и без замечаний матери положил к себе в карман.

В администрации Волжского призвали родителей внимательнее следить за детьми и напоминать им, что городские арт-объекты нужно беречь.

«Воспитывать уважение к общему пространству лучше с детства — личным примером и добрым словом», — говорится в сообщении мэрии.

Полиция устанавливает личности причастных и сумму ущерба. Наказание будет определено по итогам проверки.

