Россиянки выходят с пикетами в Европе против концертов Oxxxymiron*

Девушки выходят на пикеты в ЕС. Так, пока рэпер проводил выступление в Париже, снаружи здания россиянки устроили митинг с плакатами, где было написано «Oxxxymiron насильник» и «Слушайте пострадавших».

Еще одна девушка обратилась в голландский клуб, где Oxxxymiron* хочет провести концерт 3 июня. Она потребовала отменить выступление. В ответ ей заявили, что все обвинения в адрес рэпера — «это широкая пропагандистская кампания, организованная в России против артиста за его поддержку Украины». Отменять концерт они не стали. При этом из-за обвинений клуб не стал продвигать выступление рэпера через свои каналы.

Также пользователи призывают отменить европейский тур Oxxxymiron* в соцсетях. Они отмечают площадки, где рэпер хочет дать концерты, и требуют не пускать туда рэпера. Кроме того, россиянки сейчас готовят международную петицию.

В прошлом году рэпера обвинили в растлении девочек-подростков. Одна девушка заявила, что рэпер занимался с ней сексом без согласия, когда ей было 16 лет.

Ранее суд признал артиста виновным в уклонении от обязанностей, предписанных статусом иностранного агента. Его объявили в России в розыск.

*Признан в РФ иностранным агентом.

