Россиянки выходят с пикетами в Европе против концертов Oxxxymiron*
Россиянки призвали Европу отменить концерты рэпера Мирона Федорова* (Oxxxymiron*), обвиненного в растлении школьниц, сообщает Baza.
Девушки выходят на пикеты в ЕС. Так, пока рэпер проводил выступление в Париже, снаружи здания россиянки устроили митинг с плакатами, где было написано «Oxxxymiron насильник» и «Слушайте пострадавших».
Еще одна девушка обратилась в голландский клуб, где Oxxxymiron* хочет провести концерт 3 июня. Она потребовала отменить выступление. В ответ ей заявили, что все обвинения в адрес рэпера — «это широкая пропагандистская кампания, организованная в России против артиста за его поддержку Украины». Отменять концерт они не стали. При этом из-за обвинений клуб не стал продвигать выступление рэпера через свои каналы.
Также пользователи призывают отменить европейский тур Oxxxymiron* в соцсетях. Они отмечают площадки, где рэпер хочет дать концерты, и требуют не пускать туда рэпера. Кроме того, россиянки сейчас готовят международную петицию.
В прошлом году рэпера обвинили в растлении девочек-подростков. Одна девушка заявила, что рэпер занимался с ней сексом без согласия, когда ей было 16 лет.
Ранее суд признал артиста виновным в уклонении от обязанностей, предписанных статусом иностранного агента. Его объявили в России в розыск.
*Признан в РФ иностранным агентом.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.