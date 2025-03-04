Рэпера Oxxxymiron* обвинили в растлении девочек-подростков

Одна из них, Виктория Кучак, заявляет, что с Федоровым* познакомилась в интернете, когда ей было 13-14 лет. Они общались в течение 3 лет до тех пор, пока музыкант, как утверждает девушка, не изнасиловал ее на своем концерте — тогда ей было 16 лет.

Вторая героиня выпуска — Виктория Михайлова. Она рассказала, что у нее была похожая ситуация. Девушка показала скриншоты переписок, на которых Oxxxymiron*, не скрывая, намекает ей на действия интимного характера и выдает задания. Например, просит отправить ему голые фотографии. В момент переписки Виктория училась в 9 классе.

В декабре 2024 года автор подкаста Настя Красильникова писала рэперу и спрашивала его видение этой ситуации. Музыкант прочитал сообщение, но не ответил ей.

Ранее Oxxxymiron’а* объявили в России в розыск.

*Признан в РФ иностранным агентом.