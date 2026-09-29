Ефимов: логистический центр построят в Краснопахорском районе Москвы

Проект первого этапа строительства логистического центра в Краснопахорском районе Троицкого административного округа получил согласование. Об этом заявил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, Мосгосэкспертиза одобрила проект первого этапа создания логистического центра в деревне Терехово Краснопахорского района столицы.

«Складское здание и другие сооружения общей площадью более 95 тыс. кв. м возведут на свободных от капитальных строений земельных участках площадью 28 гектаров. Объект расположится рядом с выездами на Калужское шоссе, Центральную кольцевую автодорогу и трассу А-107», — отметил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

По проекту в рамках первого этапа предполагается возвести складское здание, контрольно-пропускные пункты и объекты инженерной инфраструктуры.

Председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков отметил, что проектом предусмотрено строительство склада, который противопожарными стенами разделят на семь отсеков общей вместимостью 133,8 тыс. тонн. Помимо этого, на участке планируется разместить насосную станцию, котельную, трансформаторные подстанции, три дизельные электростанции, очистные сооружения, скважины и другое инженерное оборудование.

Логистический центр будет способен принимать до 435 еврофур и 263 газелей в сутки, а его годовой грузооборот составит 2,9 млн палет с товарами народного потребления. Предприятие будет работать в две смены по 12 часов. Трудоустроить на нем смогут почти 1,3 тыс. человек — как производственный персонал, так и административный блок, уточнили в Градостроительном комплексе Москвы.

На прилегающей территории обустроят плоскостные стоянки на 173 машино-места для легковых автомобилей и 115 — для грузового транспорта. Проект также включает создание проездов, пешеходных дорожек и озеленение участка.