Иностранец в Москве напал на девушку и изнасиловал ее

Иностранец напал на девушку около Ярославского шоссе в столице и изнасиловал жертву. Мужчину задержали, сообщает московский главк СКР.

По информации следователей, в ночь на 25 сентября иностранец напал на незнакомку и избил ее. После этого мужчина изнасиловал жертву, а также совершил насильственные действия сексуального характера.

Личность нападавшего была установлена, а сам насильник задержан. Ему предъявили обвинение в совершении преступлений по части 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование), части 1 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

По ходатайству следствия суд арестовал задержанного. Расследование данного уголовного дела продолжается.

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